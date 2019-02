René Rock wirft Schwarz-Grün gebrochene Versprechen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - FDP-Fraktionschef René Rock hat Schwarz-Grün gebrochene Wahlkampfversprechen vorgeworfen. So habe Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den Menschen zugesagt, den Windkraftausbau zu begrenzen, sagte Rock am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Nichts davon sei übrig geblieben. "Sie haben die Menschen in diesen Landkreisen hinter die Fichte geführt oder hinter das Windrad geführt", sagte Rock mit Blick auf den Odenwald. Schwarz-Grün sei bei der Energiepolitik auf dem falschen Weg.

Rock forderte zudem Klarheit zur Möglichkeit, dass in einigen hessischen Schulen statt der klassischen Noten in Ziffern schriftliche Bewertungen vergeben werden könnten. Bei Lehrern und Eltern herrschten Verwirrung und Ängste vor, was nun genau geplant sei. Zugleich gebe es ganz andere Baustellen in dem Bereich, etwa die Überlastung der Lehrer oder die Digitalisierung der Schulen.

Schwarz-Grün regiere mit knapper Mehrheit und sei bei der Landtagswahl "gerade noch einmal davon gekommen". Die FDP werde das Regierungshandeln kritisch begleiten. "Sie werden hier nicht durchregieren wie in den letzten fünf Jahren, das kann ich ihnen zusichern", sagte Rock. Nach der Regierungserklärung Bouffiers und mit Blick auf das Personal im Kabinett sehe es seiner Meinung nach nicht nach Aufbruch aus.

Den Grünen warf Rock vor, die Menschen in gut und böse einzuteilen, je nachdem, ob sie sich beispielsweise Fairtrade-Produkte leisten könnten. "Hören Sie doch auf mit dieser Politik, Sie spalten das Land", rief Rock in Richtung der Grünen-Fraktion.