Plenardebatte zu Seilbahnen, Steuersündern und Sozialstaat

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im hessischen Landtag wollen die Abgeordneten heute darüber diskutieren, ob Seilbahnen den Nahverkehr in den Städten sinnvoll entlasten können. Die FDP-Fraktion macht sich dafür stark, diese Beförderungsart künftig in Hessen mehr in den Blick zu nehmen und als "förderfähig" anzuerkennen. Die Vorteile von städtischen Seilbahnen lägen vor allem in geringen Kosten und kurzen Planungszeiten. Zu den weiteren Themen in dem Parlament in Wiesbaden zählen am Mittwoch die regionale Landwirtschaft, der Kampf gegen Steuerkriminalität und die Frage, was einen modernen Sozialstaat ausmacht.