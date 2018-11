Nach Landtagswahl: Weitere Gespräche zwischen Parteien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und Grünen wollen trotz konstruktiver Gespräche über eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Hessen ihre Treffen mit anderen Parteien fortsetzen. Bei der zweiten Runde zwischen Christdemokraten und SPD nach der Landtagswahl am Mittwoch (7.11.) in Wiesbaden wird es jedoch nicht um mögliche Koalitionsverhandlungen, sondern über einen grundsätzlichen Austausch über die drängendsten Probleme in Hessen gehen.

Bei der ersten Zusammenkunft vor wenigen Tagen hatten die Hauptkontrahenten im Landtagswahlkampf die politische Auseinandersetzung vor allem atmosphärisch aufgearbeitet. Die Christdemokraten als stärkste Kraft nach dem Urnengang luden am Dienstag zu dem Treffen ein. Die CDU will dann am Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie in Koalitionsverhandlungen eintreten wird.