Mehr Öko: Hessen plant 25 Prozent bis 2025

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sollen nach Plänen der schwarz-grünen Landesregierung bis 2025 ein Viertel der Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet werden. "Wir wollen, dass Hessen Ökomodellregion Deutschlands wird", sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Hans-Jürgen Müller, am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden und verwies auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Heinz Lotz, begrüßte, dass Schwarz-Grün nun Forderungen der Sozialdemokraten aufgreife. "Damit kann endlich der Wettbewerbsnachteil für nicht geförderte Regionen beendet werden."

Nach Angaben des Umweltministeriums müsste die Öko-Fläche im Land auf 190 000 Hektar anwachsen, um das 25-Prozent-Ziel zu erreichen. Für 2019 gehe man von 112 000 Hektar aus, das entspreche rund 14,5 Prozent, sagte eine Sprecherin.

Die landwirtschaftspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, kritisierte, der Ökoanteil von einem Viertel reiche nicht aus. Für den Klimaschutz müsse die Agrarwende deutlich schneller werden, und für die Klimaanpassung dürften gute Ackerböden nicht mehr zubetoniert werden, sagte sie. Keines der "wohlklingenden Landesprogramme" habe in den vergangenen Jahren auch nur einen Hektar Ackerboden vor der Versiegelung gerettet.