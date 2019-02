Landtagsgremium für Kontrolle des Verfassungsschutzes wächst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Landtagsgremium für die Kontrolle des hessischen Verfassungsschutzes wächst von fünf auf sieben Mitglieder. Am Mittwoch wurden diese in Wiesbaden gewählt. CDU, Grüne und SPD sind künftig mit je zwei Abgeordneten in der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten, die FDP erhält einen Sitz. Die Kandidaten von Linke und AfD fielen wie erwartet bei der Abstimmung durch.

Das Gremium befasst sich mit der Arbeit des Verfassungsschutzes, es gelten strenge Geheimhaltungsregeln. In der abgelaufenen Legislaturperiode war die Kommission unter Vorsitz der SPD mit je zwei Abgeordneten von CDU und SPD sowie einem Vertreter der Grünen besetzt.

Die schwarz-grünen Regierungsfraktionen hatten sich am Dienstag mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, die Zahl der Mitglieder um zwei anwachsen zu lassen. Alle Oppositionsfraktionen hatten dafür plädiert, künftig ein neunköpfiges Gremium einzusetzen.