Landtagsabgeordneten steht emotionale Plenarsitzung bevor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der vermutlich letzten Landtagssitzung in bisheriger Besetzung biegt die laufende Wahlperiode in dieser Woche auf die Zielgerade ein. Die Plenardebatte am (morgigen) Mittwoch bietet nochmal Gelegenheit zurückzublicken, während die neu gewählten Abgeordneten schon in den Startlöchern stehen sowie CDU und Grüne derzeit einen neuen Koalitionsvertrag aushandeln.

Eine ganze Reihe von Parlamentariern wird bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am 18. Januar 2019 nicht mehr dabei sein. Zu den prominentesten Abschieden zählen die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti und der CDU-Abgeordnete Horst Klee.

Auch wenn die Abgeordneten des neuen Parlaments offiziell erst Anfang nächsten Jahres ihre Arbeit aufnehmen, stehen ihnen bereits ab dem 7. Dezember ihre Diäten zu. Im neu gewählten Haus werden statt bisher 110 dann 137 Parlamentarier sitzen - wegen zahlreicher Überhangs- und Ausgleichsmandate. Erstmals wird die AfD in den hessischen Landtag einziehen.