Landtags-AfD: kein neuer Anlauf für Vizepräsidenten-Posten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag unternimmt in der kommenden Plenarwoche keinen neuen Anlauf, einen der sechs Vizepräsidenten-Posten zu besetzen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou am Freitag und fügte hinzu: "Der Posten wurde geschaffen, er steht uns zu, und wir werden ihn besetzen." Er ließ die Frage offen, wann die AfD-Fraktion erneut einen Versuch startet und mit welchem Kandidaten.

Bei der konstituierenden Sitzung am 18. Januar in Wiesbaden hatte der AfD-Kandidat Bernd-Erich Vohl in drei geheimen Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl der Stimmen erhalten. Zunächst hatte der "Wiesbadener Kurier" darüber berichtet, dass die AfD für die nächste Plenardebatte vom 5. bis 7. Februar keinen entsprechenden Antrag zur Wahl eines Vizes gestellt hat.