Landtag statt Kreißsaal: Grünen-Abgeordneter wird Papa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Grünen-Abgeordnete Daniel May ist während der konstituierenden Sitzung des hessischen Landtags Vater einer Tochter geworden. Weil die schwarz-grüne Koalition in Hessen nur eine Stimme Mehrheit hat, kommt es bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Wiesbaden auf jeden Abgeordneten an. Deswegen musste May am Freitag im Landtag statt im Kreißsaal sein. May sei bis kurz vor Beginn der Landtagssitzung im Krankenhaus bei seiner Frau gewesen und soll danach gleich wieder dorthin gebracht werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Jürgen Frömmrich. Es ist Mays erstes Kind.