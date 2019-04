Landtag gegen zweifelhafte Therapien für Homosexuelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag haben sich am Mittwoch mit breiter Mehrheit für ein Verbot zweifelhafter Therapien für Homosexuelle ausgesprochen. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigte an, mit einer Initiative im Bundesrat gegen diese sogenannte Konversionstherapie vorzugehen. Diese Behandlungen zielen darauf ab, die sexuelle Orientierung von Menschen zu verändern. Der Antrag soll voraussichtlich am 12. April in der Länderkammer eingebracht werden. Andere Bundesländer hätten ihre Zustimmung bereits signalisiert.

Die Initiative sei ein wichtiger Schritt, um Menschen in ihrer sexuellen Orientierung zu stärken, betonte Klose. "Homosexualität ist weder eine Erkrankung noch eine Störung und deshalb auch in keiner Weise behandlungsbedürftig." Im Gegenteil: Konversionstherapien seien nach Ansicht von Experten gesundheitsgefährdend.