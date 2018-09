Landtag fordert Diesel-Nachrüstung auf Herstellerkosten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf drohende Dieselfahrverbote hat der hessische Landtag einstimmig eine Hardware-Nachrüstung der Autos auf Kosten der Hersteller gefordert. Trotz der Einmütigkeit in dieser Frage gingen am Donnerstag in Wiesbaden die Meinungen darüber auseinander, wie die Landesregierung nach dem Urteil zu einem Dieselfahrverbot in Frankfurt agieren soll.

Die FDP wiederholte ihre Forderung, das Land müsse unverzüglich gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) betonte, das Land prüfe vor einem solchen Schritt zunächst die Urteilsbegründung genau.

Die Stadt Frankfurt muss laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ein Dieselfahrverbot für sauberere Luft einführen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten geklagt.