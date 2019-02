Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Digitalisierung an Hessens Schulen soll nach dem mit Bund und Ländern ausgehandelten Pakt intensiviert werden. "Diese fünf Milliarden Euro sind eine sehr hilfreiche, aber nur eine Anschubfinanzierung", sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden im Landtag. Hessen bekomme von dieser bundesweiten Summe 372 Millionen Euro. Auf fünf Jahre verteilt wären das nicht ganz 75 Millionen Euro. "Das ist Geld, ohne Zweifel", sagte der Minister. Aber es sei auch nur eine faktische Erhöhung des Bildungsetats von einem Prozent.

Der wirkliche Clou des Digitalpakts bestehe darin, dass die Initiativen, die das Land schon betreibe, jetzt sehr gut unterstützt werden könnten. So helfe das Geld beispielsweise beim Ausbau der Internetverbindungen an Schulen: "Da können wir jetzt noch mehr Gas geben", sagte Lorz.

René Rock (FDP) kritisierte, dass Lorz viele Fragen unbeantwortet ließe. Es fehle an Ideen, Konzepten und Mut für die notwendige Digitalisierung an Hessens Schulen.

Rolf Kahnt (AfD) kritisierte, es fehle an pädagogischen Konzepten. "Alleine vom Wischen auf digitalen Geräten ist noch niemand klüger geworden", sagte Kahnt. Unterhaltung sei nicht Aufgabe der Schulen.

Dass Geld für die Digitalisierung an Hessens Schulen dringend gebraucht werde, sei keine Frage, sagte Bijan Kaffenberger (SPD). Es dürfe aber keinesfalls dem bereits im Koalitionsvertrag festgehaltenen Betrag für Digitalisierung angerechnet werden.