Kritik an Psychiatrien hält an: Baumaßnahmen sollen helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Berichten über Missstände in der Akutpsychiatrie des Frankfurter Universitätsklinikums haben Sozial- und Wissenschaftsministerium Abhilfe versprochen. Unstrittig sei, dass das Gebäude nicht mehr zeitgemäß und dadurch auch schwer instand zu halten sei, sagte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Die Psychiatrie solle "so bald wie möglich saniert und erweitert werden".

"Nicht bestätigen" wollte Sozialminister Kai Klose (Grüne) jedoch, dass Patienten dort "nicht ordnungsgemäß untergebracht und behandelt werden". Ausgelöst durch einen Bericht des Hessischen Rundfunks habe man ein "fachaufsichtliches Gespräch" mit der Klinikleitung geführt, in dem die meisten Punkte ausgeräumt worden seien. Er warnte davor, Psychiatrien "unter Generalverdacht zu stellen".

Am Mittag beschäftigt sich der Sozialausschuss des Landtags auf Antrag der Linken mit den Vorwürfen. Auch die Psychiatrie des Klinikums Frankfurt-Höchst war nach einem TV-Beitrag in die Kritik geraten. Für die Linke sind beide Fälle "symptomatisch für die immer wiederkehrende Kritik an Arbeitsbedingungen und Behandlungssituationen in vielen stationären Einrichtungen."