Grüne zeigen sich nach der Wahl gesprächsbereit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach ihrem Wahlerfolg zeigen sich die Grünen in Hessen gesprächsbereit. "Wir wollen das Land weiter gestalten und mit allen sprechen außer der AfD", sagte Grünen-Landeschef Kai Klose der Deutschen Presse-Agentur. Letztlich werde man mit der Partei zusammenarbeiten, mit der möglichst viele grüne Inhalte realisiert werden könnten. Bisher habe man mit der CDU gute Erfahrungen gemacht. "Die Verhandlungen werden nicht einfach, bei mehr als zwei Partnern umso komplizierter", meinte Klose.

Die Lage im Landtag wird nach Kloses Einschätzung künftig mit sechs Fraktionen noch komplizierter. "Wobei die AfD eher am Spielfeldrand stehen und motzen will", erklärte Klose. Das Klima werde sich auf jeden Fall verändern.

Nach einer informellen Wahlnachlese am (heutigen) Montag tagt am Dienstag der Landesvorstand der Grünen. Wenn es ganz schnell geht, könnte der kleine Parteitag am kommenden Samstag schon grünes Licht für erste Sondierungsgespräche geben.