Grüne und SPD setzen Gespräche nach Landtagswahl fort

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der hessischen Landtagswahl wollen Grüne und SPD am (heutigen) Donnerstag ihre Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit in einer neuen Regierung fortführen. Vertreter der Parteien treffen um 9 Uhr in Wiesbaden aufeinander, wie die Grünen am Abend mitgeteilt hatten. Rechnerisch möglich wäre zwar ein Ampel-Bündnis zwischen Grünen, SPD und FDP. Dieser Konstellation unter einem grünen Ministerpräsidenten haben die Liberalen jedoch bereits eine Absage erteilt.

Die Grünen liegen laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hauchdünn auf dem zweiten Platz nach der CDU. Mit nur 94 Stimmen Abstand folgt die SPD auf Platz drei. Sollten die Sozialdemokraten beim endgültigen Ergebnis doch noch die Nase vor den Grünen haben, könnten die Karten neu gemischt werden. Der frisch gewählte Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, René Rock, hatte gesagt, sich dann Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten und den Grünen vorstellen zu können.