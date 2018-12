Grüne bestätigen Mathias Wagner als Fraktionschef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen-Fraktion im hessischen Landtag hat ihren Vorsitzenden Mathias Wagner im Amt bestätigt. Wagner sei bei einer Sitzung am Freitagabend einstimmig gewählt worden, teilte die Fraktion mit. Gleiches gelte für Jürgen Frömmrich als Parlamentarischer Geschäftsführer. "Wir freuen uns sehr über die Wiederwahl und das Vertrauen, das uns erneut ausgesprochen wurde, sowie auf die spannenden Aufgaben, die in den kommenden Jahren vor uns liegen", erklärte Wagner.

Die Grünen und die CDU wollen an diesem Samstag bei getrennten Parteitagstreffen über den druckfrischen Koalitionsvertrag abstimmen. Die Grünen werden auf ihrer öffentlichen Landesmitgliederversammlung in Hofheim am Taunus (ab 10.30 Uhr) auch ihre vier Kabinettsmitglieder offiziell nominieren. Bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Landesausschusses in Nidda in der Wetterau berät die hessische CDU über den Koalitionsvertrag. Es wird erwartet, dass das knapp 200 Seiten starke Papier sowohl bei den Christdemokraten als auch bei den Grünen auf breite Zustimmung stößt.