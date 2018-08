Grüne: Ausbau von Stromtrassen wichtig für Energiewende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Erfolg der Energiewende müssen nach Überzeugung der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag auch Stromtrassen ausgebaut werden. Dies sollte jedoch so passieren, "dass es verträglich für die Region und die Menschen ist", sagte die energiepolitische Sprecherin Angela Dorn am Donnerstag in Wiesbaden in einer Debatte zum Landesentwicklungsplan. Die Stromtrasse Ultranet sollte oberirdisch auf der bestehenden Wechselstromtrasse geführt werden - denn es gelte das Prinzip Optimierung und Verstärkung vor Neubau.

Dorn machte sich dafür stark, dass die Trasse an den Stellen umgeleitet wird, wo sie aktuell nahe an Wohnsiedlungen liegt oder sogar über die Dächer der Häuser hinweg führt, sagte die Abgeordnete. "Es braucht Verschwenkungen und dort, wo 400 Meter möglich sind, sollte man sie auch möglich machen."

"Ultranet" ist eine geplante 340 Kilometer lange Hochspannungs-Gleichstromverbindung von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg. Sie soll eine der zentralen Achsen werden, die künftig Strom größtenteils von Norden nach Süden transportieren. Hintergrund ist die Energiewende, bei der Atomkraftwerke im Süden abgeschaltet werden und grüne Energie in großen Mengen in windstarken Regionen im Norden gewonnen wird. Die Ultranet-Pläne sind in betroffenen hessischen Kommunen umstritten. Manche Anwohner befürchten Gesundheitsrisiken.