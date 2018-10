Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP könnte nach ersten Prognosen mit 7,2 Prozent wieder in den Hessischen Landtag einziehen. "Man hat es uns nicht leicht gemacht in diesem Wahlkampf", sagte FDP-Spitzenkandidat René Rock am Sonntag. "Vor fünf Jahren haben wir gezittert, heute zittern andere, ob sie an der Macht bleiben." Die FDP habe viel dazu beigetragen.