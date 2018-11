FDP lehnt weitere Gespräche über Ampel-Koalition ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP will keine weiteren Gespräche mit den Grünen über ein Dreier-Bündnis mit der SPD führen. Das sagte die Generalsekretärin der hessischen Liberalen, Bettina Stark-Watzinger, am Donnerstagabend in Wiesbaden. Zuvor hatten Vertreter von Grünen und FDP über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung nach der Landtagswahl gesprochen.

Damit scheidet ein Ampel-Bündnis aus Grünen, SPD und FDP als Option für die neue Landesregierung aus. Spitzenpolitiker der FDP hatten bereits zuvor mehrfach erklärt, dass sie sich eine solche Koalition unter Führung der Grünen nicht vorstellen könnten.