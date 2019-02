Erste reguläre Sitzung des Landtags in Legislaturperiode

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtag mit nun sechs Fraktionen startet heute mit seiner ersten regulären Sitzung in der neuen Legislaturperiode. Die Debatten werden sich am ersten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden vor allem um die Folgen für Hessen nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union, den Umbau der Energieversorgung im Land und die Straßenausbaubeiträge drehen. Wegen des erstmaligen Einzugs der AfD in den Landtag sowie zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate ist die Zahl der Abgeordneten um 27 auf 137 Parlamentarier gestiegen.