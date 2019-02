Erneut Streit um Straßenausbaugebühren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische SPD hat einen neuen Anlauf unternommen, die umstrittenen Straßenausbaugebühren abzuschaffen. "Sie sind sozial ungerecht und spalten die Bürgerschaft in den Kommunen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Die Kosten für Bau und Sanierung von Gemeindestraßen - laut SPD 60 Millionen Euro pro Jahr - sollten künftig aus Landesmitteln gestemmt werden.

Nach heftigen Debatten hatte die schwarz-grüne Regierungskoalition im Mai 2018 einen FDP-Gesetzesentwurf unterstützt und beschlossen, dass künftig die Kommunen selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Bürger an den Kosten für Bau und Sanierung von Straßen beteiligen. Laut dem Verein "Stop von Straßenausbaubeiträgen in Deutschland" haben mittlerweile 42 hessische Gemeinden die Gebühren abgeschafft. In rund 350 Kommunen gibt es sie weiterhin.

Mittlerweile gebe es 60 Bürgerinitiativen, die sich gegen die Gebühren einsetzen, sagte Rudolph. Denn die könnten einzelne Anwohner mit mehreren zehntausend Euro belasten. Geld, von dem die Kommunen nicht profitierten.

SPD und Linke hatten bereits zwei fehlgeschlagene Vorstöße zur Abschaffung gemacht, zuletzt im September. In der neuen Legislaturperiode bekommen sie Unterstützung von der AfD.

Eine Abschaffung würde die Kommunen finanziell abhängiger machen, verteidigte der Grünen-Abgeordnete Markus Hofmann die bestehende Regelung. Diese sei seit Dekaden gängige Praxis und geltendes Recht.