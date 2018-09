Landtag - Wiesbaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - "Damit Hessen stark bleibt": Mit diesem Slogan startet die hessische CDU in den Landtagswahlkampf. "In der ersten Welle bauen wir auf den Erfolg des Landes auf", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden bei der Vorstellung der Wahlkampagne. Der nächste Schritt solle zeigen, wo es mit Hessen hin geht. Die dritte Welle setzt dann den Fokus auf den Spitzenkandidaten der CDU. Die ersten Plakate zeigen Bouffier im Gespräch, etwa mit jungen Lehrern. Darunter heißt es: "So viele Lehrer wie noch nie."

Insgesamt 40 000 Themenplakate will die CDU nun aufhängen. Dazu kommen 654 so genannte "Wesselmänner", also großflächige Plakatträger sowie kleinere Plakate zur Briefwahl und Fotos der Kandidaten. Im Mittelpunkt stehen die Themen Bildung, Sicherheit, Wirtschaft, Heimat, Ehrenamt und Digitalisierung.

In den kommenden Wochen will Bouffier in den Landkreisen Halt machen und sich bei Veranstaltungen wie "Auf eine Currywurst mit Bouffier" unters Volk mischen. Viermal wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Hessen zu Gast sein. Außerdem setzt die Partei auf den Haustürwahlkampf und die sozialen Medien. Rund drei Millionen Euro soll der Wahlkampf kosten, so viel wie vor fünf Jahren.