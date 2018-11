CDU und Grüne verhandeln über Neuauflage ihrer Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gut drei Wochen nach der Hessen-Wahl haben die bisherigen Regierungspartner CDU und Grüne ihre Verhandlungen über eine Fortsetzung der Koalition begonnen. Spitzenpolitiker beider Parteien trafen sich am Montag im Tagungsraum eines Zentrums für Start-Ups in Wiesbaden-Biebrich. Verhandlungsführer der CDU ist Ministerpräsident Volker Bouffier, für die Grünen nimmt unter anderem Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir an den Gesprächen teil. Eine Koalition aus CDU mit 40 und Grünen mit 29 Sitzen hätte nur eine Stimme Mehrheit im Landtag in Wiesbaden.

Die CDU hatte bei der Wahl am 28. Oktober deutlich verloren, war aber stärkste Partei im Land geblieben. Die Grünen hatten kräftig zugelegt und wurden hauchdünn vor der SPD zweitstärkste Partei. Weil es etliche Pannen bei der Stimmenauszählung gab und die Mehrheitsverhältnisse denkbar knapp waren, stand bis zum vergangenen Freitag nicht fest, ob Schwarz-Grün die Regierungskoalition fortsetzen kann. Beide Partner hatten die bisherigen Sondierungsgespräche als "konstruktiv" bezeichnet.