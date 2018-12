CDU und Grüne: Harte und konstruktive Verhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und Grüne halten an ihrem Plan fest, bis Weihnachten einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu erzielen. CDU-Generalsekretär Manfred Pentz und der Grünen-Vorsitzende Kai Klose sprachen am Donnerstag in Wiesbaden von guten und konstruktiven Gesprächen, aber auch harten Verhandlungen. In elf Fachgruppen werde intensiv getagt.

Dabei gehe es darum, dass die Handschrift jeder Partei sichtbar werde, ohne dass sich eine Seite ausschließlich verwirkliche, betonte Pentz. Es würden keine "Luftschlösser" gebaut und die Landesfinanzen im Blick behalten. Es gehe bei dem künftigen Koalitionsvertrag vor allem auch darum, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern, ergänzte Klose.

Die Beratungen über eine Fortsetzung von Schwarz-Grün hatten offiziell am 19. November begonnen. Es ist der erste Zwischenstand der Gespräche, von den Pentz und Klose berichteten. CDU und Grüne regieren seit der Landtagswahl 2013 gemeinsam in Hessen. Nach der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 könnten sie mit hauchdünner Mehrheit ihr Bündnis fortsetzen.