CDU entscheidet am Wochenende über Koalitionsverhandlung

Wiesbaden (dpa) - Die hessische CDU will am kommenden Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung führen möchte. Das kündigte der hessische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Volker Bouffier nach einem Sondierungsgespräch mit den Grünen am Montag in Wiesbaden an. Das Treffen mit dem derzeitigen Koalitionspartner fand nach den Worten von Bouffier "in konstruktiver Atmosphäre" statt. In dieser Woche will die CDU noch mit der SPD und der FDP sprechen.

Auch der stellvertretende hessische Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) sprach am Montagabend von einer "vertrauensvollen Atmosphäre". Es habe auch inhaltliche Debatten gegeben, etwa zu den Themen Bildung und Innere Sicherheit. Die Grünen wollen sich diese Woche noch mit der SPD treffen - und danach ebenfalls über den Partner für mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden.

CDU und Grüne hatten bereits am vergangenen Donnerstag, vier Tage nach der Landtagswahl am 28. Oktober, über eine etwaige Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition gesprochen und ebenfalls beide von einer offenen und guten Atmosphäre berichtet. CDU und Grüne bilden seit 2013 ein schwarz-grünes Regierungsbündnis, das sie nun fortführen könnten, allerdings nur mit einem Sitz Mehrheit im Landtag.