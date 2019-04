Bürger wenden sich seltener mit Anliegen an die Abgeordneten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die neue Vorsitzende des Petitionsausschusses im hessischen Landtag, Manuela Strube, will das Recht für Bürger bekannter machen, sich mit Anliegen direkt an die Abgeordneten wenden zu können. Unter anderem sei ein Stand auf dem diesjährigen Hessentag in Bad Hersfeld geplant, eine Schulklasse aus der nordhessischen Stand wolle einen Informationsfilm drehen, sagte die SPD-Abgeordnete am Mittwoch bei der Vorstellung der Bilanz des Ausschusses für 2018.

Hessische Bürger reichten 2018 etwas seltener Petitionen ein als im Vorjahr, wie Strube berichtete. Die Zahl der Eingaben habe sich um etwa zwölf Prozent auf 1006 verringert. In acht Prozent der Fälle seien die Antragsteller erfolgreich oder teilweise erfolgreich gewesen. Knapp die Hälfte der Petitionen wurden negativ beschieden, die übrigen neutral. Das bedeutet beispielsweise, dass die Anliegen an eine andere Stelle weitergeleitet wurden.