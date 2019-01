Bouffier verkündet künftige CDU-Minister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier will heute verkünden, wer für die CDU in der schwarz-grünen Landesregierung künftig am Kabinettstisch sitzt. Nach der konstituierenden Sitzung der CDU-Landtagsfraktion wird Bouffier in Wiesbaden zuerst die neue Fraktionsspitze und den Parlamentarischen Geschäftsführer bekanntgeben. Im Anschluss werden die Ressortchefs präsentiert.

Die CDU stellt in der neuen schwarz-grünen Landesregierung sieben Minister, ihr Koalitionspartner vier Ressortchefs. Insgesamt steigt die Zahl der Minister von zehn auf elf in Hessen. Neu geschaffen wird der Posten des Ministers für Digitale Strategie und Entwicklung.