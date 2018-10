Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hält sich ein mögliches Bündnis mit der FDP nach der Landtagswahl in zwei Wochen offen. "Ich habe mit der FDP sehr gut zusammengearbeitet", sagte der CDU-Spitzenkandidat in einem Interview der "Frankfurter Neuen Presse" (Samstag) mit Blick auf das frühere Bündnis bis Anfang 2014. Am Ende gehe es darum, ob man genügend Übereinstimmungen in der Sache finde, um eine stabile Regierung zu bilden, sagte Bouffier, der zurzeit mit den Grünen regiert.

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte im gleichen Interview: "Ich habe ein gutes Duz-Verhältnis mit den Fraktionschefs aller anderen Parteien."

FDP-Spitzenkandidat René Rock zeigte sich offen für ein Jamaika-Bündnis. Es gebe zwischen CDU, Grünen und FDP auch thematische Übereinstimmungen, sagte der FDP-Fraktionschef der Deutschen Presse-Agentur.