Andrea Nahles macht Wahlkampf für Hessen-SPD

Heuchelheim (dpa/lhe) - Im Endspurt des hessischen Landtagswahlkampfes bekommt SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel Unterstützung der Bundesparteivorsitzenden. Andrea Nahles wird heute bei einer Veranstaltung in Heuchelheim bei Gießen auftreten. Die Hessen wählen ihren neuen Landtag am 28. Oktober. Laut der jüngsten Wahlumfrage liegt die CDU in der Wählergunst vorn, den zweiten Platz teilen sich SPD und Grüne. Der Befragung zufolge käme die Union auf 26 Prozent, SPD und Grüne auf jeweils 21 Prozent der Stimmen. Viertstärkste Kraft würde die AfD mit 13 Prozent, gefolgt von der Linken (8 Prozent) und FDP (7 Prozent).