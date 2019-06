Al-Wazir sieht Potenzial für 200 000 Wohnungen um Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für mehr bezahlbaren Wohnraum rund um Frankfurt will Hessens Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) die Nachbargemeinden stärker ins Boot holen. "Meine Idee ist der Große Frankfurter Bogen. Ich meine damit das Gebiet im Umkreis von höchstens 30 Zug-Minuten um den Frankfurter Hauptbahnhof", sagte er am Montag im Landtag in Wiesbaden. In diesem Umkreis gebe es Flächenpotenziale in der Größenordnung von bis zu 200 000 Wohnungen.

Er wolle nach der Sommerpause mit den Städten über diese Idee reden, kündigte Al-Wazir an. Die Landesregierung wolle zwischen den unterschiedlichen Interessen vermitteln. "Und da legen wir auch finanziell was drauf", sagte der Minister. Eigens für die Städte und Gemeinden in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main stelle das Land mit dem Programm "Nachhaltiges Wohnumfeld" vom nächsten Jahr an 35 Millionen Euro zur Verfügung.

Konkret solle der Bogen von Hochheim bis Langenselbold, Friedberg bis Egelsbach, Groß-Karben bis Groß-Gerau sowie von Rüsselsheim bis Hanau reichen. "Fast die Hälfte des Flächenpotenzials können wir realisieren, indem wir mit Innenentwicklung Lücken füllen. Boden ist ein nicht vermehrbares Gut, mit dem wir weiterhin sorgsam umgehen müssen", sagte Al-Wazir. Für die Bebauung sollten Flächen entlang der Schienenstrecken für S- und Regionalbahn bevorzugt werden und so eine Siedlungsplanung überwunden werden, die sich in erster Linie an Straßen orientiert.

"Die Züge sind heute schon rappelvoll", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Jürgen Lenders. Gleichzeitig müsse die Infrastruktur ausgebaut werden. Al-Wazir habe es verpasst, den Menschen die Angst zu nehmen, dass dort Trabantenstädte entstehen. Außerdem sei verpasst worden, den ländlichen Raum zu stärken und so Ballungsgebiete zu entlasten. Die Umlandkommunen würden sich schon heute gegen eine Vereinnahmung durch Frankfurt wehren, sagte Elke Barth (SPD). "Glauben Sie ernsthaft, dass diese Gemeinden da mitmachen?" Das Projekt sei eine PR-Aktion und erwecke den Eindruck, es habe bisher keine Regionalplanung gegeben.

Der "Große Frankfurter Bogen" soll laut Al-Wazir nur eines von mehreren Instrumenten sein, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung. Und wir haben eine Menge Hebel", sagte der Minister. So wolle das Land bis 2024 rund 2,2 Milliarden Euro für den Wohnungsbau bereitstellen. "Noch nie gab es in Hessen mehr Geld für Wohnen", sagte er. Im vergangenen Jahr seien 25 000 Wohnungen genehmigt worden. Ab Juli solle die Mietpreisbremse in 31 statt bisher 16 Kommunen gelten. Auch die Bestandsmieten seien in Orten mit angespanntem Wohnungsmarkt gedeckelt und dürften um maximal 15 Prozent in drei Jahren erhöht werden.

Bei einer Monatsmiete von 550 Euro wäre es damit immer noch möglich, dass die Wohnung binnen dieser Frist knapp 1000 Euro im Jahr mehr kostet als zuvor, rechnete Barth (SPD) vor. Linke und SPD forderten stattdessen einen Mietendeckel, der in den kommenden fünf Jahren nur eine Mieterhöhung zum Inflationsausgleich zulässt. "Wir wollen den Mietern in angespannten Lagen eine Atempause verschaffen", sagte sie. Die FDP erneuerte ihre Forderung, eine Kommission zur Baukostensenkung durch Reduktion landeseigener Vorgaben einzurichten.