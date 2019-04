AfD-Kandidat für Landtagsvize fällt in drei Wahlgängen durch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - AfD-Kandidat Karl Hermann Bolldorf ist in drei Wahlgängen für den Posten des hessischen Landtagsvizepräsidenten durchgefallen. Bei den geheimen Wahlen erhielt der Abgeordnete am Donnerstag nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen. Bolldorf zeigte sich von dem Ergebnis nicht überrascht: "Ich erlebe ständig auf unterschiedlichen Ebenen undemokratisches Verhalten der anderen Parteien gegenüber berechtigten Anliegen der AfD", erklärte er.

Nachdem der ursprüngliche Kandidat der Alternative für Deutschland, Bernd-Erich Vohl, in mehreren geheimen Abstimmungen im Parlament nicht die erforderliche Mehrheit erhalten hatte, einigte sich die Fraktion nun auf den 70-jährigen Bolldorf. Bevor er 2016 in die AfD eintrat, war Bolldorf 44 Jahre für die CDU aktiv und dabei von 1993 bis 2011 Bürgermeister in Biedenkopf.

Mit dem erstmaligen Einzug der AfD hatte der Landtag beschlossen, die Zahl der Vizepräsidentenposten von fünf auf sechs zu erhöhen. Der sechste Stellvertreterposten ist seit der konstituierenden Sitzung des Landtags unbesetzt.

Im Bundestag ist die hessische AfD-Kandidatin Mariana Harder-Kühnel bei der Wahl zur Vizepräsidentin gescheitert. In drei Wahlgängen erhielt sie ebenfalls nicht die notwendige Anzahl der Stimmen. Zu Beginn der Wahlperiode hatten die anderen Fraktionen bereits den AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser in drei Wahlgängen durchfallen lassen.