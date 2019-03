CDU kündigt App für Mauerfall-Erinnerungen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns will auf einer gesonderten Mauerfall-App persönliche Erinnerungen an die Zeit des politischen Umbruchs sammeln und die bewegendsten Geschichten dann auch veröffentlichen. Die App in Form einer Landkarte solle Mitte kommender Woche frei geschaltet werden. "Jeder kann dann seinen Standort wählen und berichten, was er im Herbst 1989 erlebt hat", sagte CDU-Landes- und -Landtagsfraktionschef, Vincent Kokert, am Montag in Schwerin.

Im Jubiläumsjahr des Mauerfalls solle damit erreicht werden, dass sich möglichst viele Menschen mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Denn vor dem Hintergrund aktueller Probleme und erkennbarer Versäumnisse werde vielfach die Bedeutung der Ereignisse von damals ausgeblendet. "Wir wollen aber, dass man sich an die Zeit als eine unserer glücklichsten Stunden erinnert", betonte Kokert.