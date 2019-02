Zu wenig Polizeipräsidien geplant: Kritik an Reformkorrektur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die geplanten Korrekturen an der Polizeireform sind im Landtag in Stuttgart auf scharfe Kritik der Opposition gestoßen. AfD und FDP hielten der grün-schwarzen Landesregierung am Donnerstag vor, nur ein zusätzliches Polizeipräsidium schaffen zu wollen. Die Änderungen sehen vor, dass die Zahl zum 1. Januar 2020 von 12 auf 13 steigt. Während in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Präsidien entstehen, wird das Präsidium in Tuttlingen aufgelöst.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die Korrekturen für notwendig, um die Polizei näher an die Bürger zu bringen und bessere Bedingungen für die Beamten zu schaffen. Wie er betonte, beruhen die Pläne auf einer Experten-Evaluation zur Reform der grün-roten Vorgängerregierung. Genau dem Rat der Fachleute sei man bei der Anzahl der Präsidien aber nicht gefolgt, so Vertreter der Opposition; die Experten hätten sich klar für 14 ausgesprochen.