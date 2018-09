Landtagspräsidium Thema: AfD-Kritik an Landtagspräsidentin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn heute das Landtagspräsidium zusammenkommt, steht auch die Kritik der AfD-Fraktion an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) auf der Tagesordnung. Das bestätigte eine Landtagssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. AfD-Abgeordnete hatten wiederholt den Rücktritt von Aras gefordert. Die Fraktion kritisiert, Aras verletze ihre Neutralitätspflicht, indem sie die Partei bei öffentlichen Auftritten beleidige. Ein ursprünglich geplantes Treffen zwischen AfD-Fraktionsspitze und Landtagspräsidentin ist bisher nicht zustande gekommen. "Aufgrund der Klausurtagungen und Termindichte nach der parlamentarischen Sommerpause war es leider noch nicht möglich, einen Gesprächstermin zu finden", sagte die Landtagssprecherin.

Die AfD-Fraktion hatte bereits in der parlamentarischen Sommerpause eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums wegen angeblicher Inkompetenz und angeblichem parteiischen Auftreten von Aras beantragt. Die Landtagsspitze hatte eine Sondersitzung jedoch abgelehnt. An diesem Dienstag ist nun die erste reguläre Sitzung des Gremiums nach der Sommerpause. Die anderen Fraktionen wollen bei dieser Gelegenheit über die AfD reden und da vor allem über den Besuch zweier AfD-Abgeordneter bei den Demonstrationen in Chemnitz. Bei den Aufmärschen war es zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer hatten rechte Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt.