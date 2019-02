Landtag diskutiert über jüngste Koalitionskrise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landtag diskutiert heute über die jüngste Krise der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die oppositionelle SPD hat eine Debatte unter dem Titel "Kampf um den Diesel: Grün-Schwarz demonstriert gegen sich selbst" beantragt. Damit spielen die Sozialdemokraten darauf an, dass die Stuttgarter CDU gegen Fahrverbote für Diesel-Autos auf die Straße gegangen ist, obwohl die eigene Partei diesen Verbote auf Landesebene zugestimmt hatte. In Stuttgart gelten seit dem Jahresbeginn Fahrverbote zur Luftreinhaltung für Diesel der Euronorm 4 und schlechter. Sie drohen auch für Diesel der Euronorm 5, falls die Luft in Stuttgart nicht kurzfristig deutlich besser wird.

Die CDU hatte mehrfach erklärt, dass Euro-5-Fahrverbote mit ihr nicht zu machen seien. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) warf sie vor, Maßnahmen zur Luftreinhaltung zur verschleppen. Im Zuge dieser Diskussion war die Landesregierung in eine schweren Krise geraten. Am Dienstag hatte sich die Koalition auf einen Zeitplan zur Umsetzung von Luftreinhaltungsmaßnahmen geeinigt. Daraufhin hatten Kretschmann und Vize-Regierungschef Thomas Strobl die Krise für erledigt erklärt.