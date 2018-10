Zwei öffentliche Anhörungen zu Kita und Volksbefragung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Im Landtag geben sich am heutigen Mittwoch externe Experten die Klinke in die Hand. Gleich zwei öffentliche Anhörungen zu Gesetzesvorhaben sind geplant. Zunächst geht es um eine Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes. Hintergrund ist die von der Regierung geplante Elternentlastung: Ab 2019 soll der Elternbeitrag für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie in der Kita wegfallen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderte mit Blick auf die Anhörung bereits mehr Anstrengungen für die Verbesserung der Qualität in den Kitas. Die Gruppen seien zu groß. Auch die Kita-Elternräte in Rostock und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte forderten Investitionen in eine bessere Betreuungsqualität.

Die zweite Experten-Anhörung am Mittag ist der geplanten Einführung von Volksbefragungen in Mecklenburg-Vorpommern gewidmet. Ziel der Regierung ist es, dass die Verfassungsänderung im Dezember im Landtag beschlossen wird, damit bereits zur Kommunalwahl im Mai 2019 die erste Volksbefragung stattfinden kann. SPD und CDU wollen dabei die Frage stellen, ob das Wahlalter für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern von jetzt 18 auf 16 Jahre herabgesetzt werden soll. Die Opposition will das Vorhaben nicht so einfach durchwinken und mehr Rechte für sich im Gesetz verankern. Für die nötige Verfassungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag erforderlich. Dies geht nur mit Stimmen aus der Opposition.