Zukunft der Wolgaster Werft beschäftigt auch Landtag

Schwerin (dpa/mv) - Der Landtag in Schwerin sorgt sich um den Fortbestand der auf Militärschiffe spezialisierten Werft in Wolgast. Auf Antrag der oppositionellen Linksfraktion befasst sich das Parlament heute außerplanmäßig mit der Zukunft der Werft. Nach dem gewaltsamen Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi steht ein hoch dotierter Auftrag zum Bau von Patrouillenbooten für Saudi-Arabien akut in Frage. Die Produktion sichert zum Großteil die Beschäftigung der rund 300 Mitarbeiter auf der Wolgaster Werft, die seit 2013 zur Bremer Lürssen-Gruppe gehört. Die Regierungsparteien SPD und CDU hatten bereits an den Bund appelliert, mehr Schiffbauaufträge für die Bundeswehr nach Wolgast zu vergeben.

Ein weiteres bestimmendes Thema der Landtagssitzung wird der soziale Wohnungsbau sein. Dazu liegen Anträge von SPD und CDU sowie von der Linksfraktion vor. In einem gemeinsamen Antrag machen sich SPD, CDU, Linke und BMV für den langfristigen Erhalt der Olympiastützpunkte als Zentren des Leistungssports im Land stark.