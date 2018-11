Viele Freunde des Schulgartens im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In dem Bestreben, Kinder wieder mehr an Natur und Umwelt heranzuführen, sind sich die Abgeordneten des Schweriner Landtags parteiübergreifend einig. Mit den Stimmen aller Fraktionen überwiesen die Parlamentarier am Donnerstag einen Antrag der Freien Wähler/BMV zur weiteren Beratung in die Ausschüsse, der auf die Förderung des Schulgartenunterrichts zielt. Demnach soll die Landesregierung prüfen, "in welchem Umfang die Schulgärten aktiv und fächerübergreifend in den Schulalltag integriert werden können, um das allgemeine Umwelt- und Naturschutzbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu steigern." Ein solcher Unterricht könne auch die Grundlage für eine gesunde und ausgewogene Ernährung schaffen, heißt es in dem Oppositionsantrag weiter. Gefordert wird ein Förderkonzept für Schulgärten im Nordosten.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) verwies darauf, dass es vom Land bereits finanzielle Hilfen gebe. Pro Jahr stelle das Land aus dem Strategiefonds 100 000 Euro für Schulgartenprojekte bereit. Die Richtlinie dazu sei im August in Kraft getreten und ermögliche je nach Größe des Schulgartens Zuschüsse von bis zu 5000 Euro. Damit könnten Geräte, Pflanzen und Saatgut angeschafft werden. Bislang seien 25 Förderanträge eingegangen. Im Mai 2019 könnten neue Anträge gestellt werden. "Zwar liegt die Zuständigkeit für Schulgärten bei den Schulträgern. Die Landesregierung kann aber wichtige Impulse setzen", sagte Backhaus und brach eine Lanze für den Schulgartenunterricht. Damit könnten der Respekt vor regionalen Lebensmitteln erhöht, gesunde Ernährung gefördert und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur eingeübt werden.