Strategiefonds: Linke kritisiert zögerlichen Mittelabfluss

Schwerin (dpa/mv) - Die oppositionelle Linke sieht sich in ihrer grundsätzlichen Kritik am Strategiefonds der Regierung bestätigt. Von den etwa 30 Millionen Euro, die aus den Etatüberschüssen der Jahre 2016 und 2017 stammen, wurden bislang erst 4,5 Millionen Euro ausgereicht. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor, aus der die "Schweriner Volkszeitung" am Freitag zitierte. "Der sogenannte Strategiefonds der Landesregierung ist ein Reinfall. Das ist weder solide noch hilfreich. Hier werden Gelder gebunkert, die offensichtlich falsch geplant wurden und werden", konstatierte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg. Ihre Fraktion hatte im Vorjahr vor dem Landesverfassungsgericht Klage gegen den umstrittenen Strategiefonds eingereicht. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.