Straßenausbaubeiträge kommen weg: Kritik Kommunalverbände

Schwerin (dpa/mv) - Die umstrittenen Straßenausbaubeiträge stehen in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Aus. Die bisherige Erhebung werde spätestens zum 1. Januar 2020 neu geregelt, teilten die Regierungsfraktionen SPD und CDU am Mittwoch in Schwerin mit. Im Gegenzug zur Abschaffung der Beiträge soll die Grunderwerbssteuer von jetzt 5 auf 6 Prozent angehoben werden. So sollen die Kosten für den Straßenausbau aufgefangen werden. Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer soll pro Jahr etwa 30 Millionen Euro zusätzlich bringen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger. Das Geld sollen die Kommunen bekommen.

Die jetzt angekündigte Änderung ist ein Riesenerfolg für die Volksinitiative "Faire Straße", die von den Freien Wählern initiiert worden war. Rund 44 000 Menschen unterschrieben die Forderung nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Diese sind von Grundstückseigentümern zu zahlen und werden von vielen als ungerecht empfunden. Sie betragen in der Regel mehrere Tausend Euro, die Beträge können aber auch fünfstellig sein. Mit ihrer Volksinitiative haben die Initiatoren den Landtag gezwungen, sich mit dem Anliegen zu befassen. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der Plenarsitzung.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert jubelte: "Glückwunsch an die Volksinitiative - die direkte Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert." Am Ende der Diskussion hätten gute Argumente überwogen, die Beiträge abzuschaffen, "statt mit willkürlichen Härtefallklauseln am Kommunalabgabengesetz herumzubasteln". Krüger betonte, seiner Partei sei wichtig gewesen, keine Mieter über ihre Steuern zu belasten.

Dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer zufolge ist MV das fünfte Bundesland nach Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Bayern, das die Abgabe abschafft. "Wir sind sicher, dass aus Mecklenburg-Vorpommern damit ein bundesweites Signal ausgehen wird", sagte Vizepräsident Peter Ohm. In Thüringen stehe dieser Schritt unmittelbar bevor. "Jetzt gibt es nur noch vier Bundesländer, in denen die Kommunen per Gesetz zur Beitragserhebung gezwungen werden: Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bremen", sagte Ohm. In weiteren Bundesländern sei den Städten und Gemeinden die Erhebung freigestellt.

Doch nicht jeder sieht jetzt Grund zum Feiern. Kommunalverbände, wie der Städte- und Gemeindetag, äußerten sich kritisch - obwohl es Gemeindevertretungen gibt, die sich per Beschluss der Forderung nach Abschaffung der Ausbaubeiträge angeschlossen hatten. Die Vorstände der Kommunalpolitischen Vereinigungen von SPD und CDU sprachen sich in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch gegen die Abschaffung aus: "Straßenausbaubeiträge entsprechen zum einen der Sozialbindung des Eigentums gemäß dem Grundgesetz, zum anderen stellen sie einen wichtigen Finanzierungsbeitrag des Ausbaus und der Sanierung kommunaler Straßen dar."

Der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, bezeichnete Straßenausbaubeiträge hingegen als ungerecht. Straßen gehörten zur Infrastruktur und würden von der Allgemeinheit genutzt: "Zur Kasse gebeten wurden bislang aber nur Besitzer von Grundstücken, die an der Straße liegen. Die Abschaffung dieser Beiträge ist daher überfällig." Allerdings sei es falsch, das Geld über die Erhöhung der Grunderwerbssteuer wieder hereinzuholen. "Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Künftig bezahlen die Käufer von Immobilien die Straßen in den Städten und Gemeinden", sagte Breitner.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Finanzpolitiker Eckhardt Rehberg kritisierte die angekündigte Grunderwerbssteuererhöhung. Sie treffe junge Familien und erschwere die Altersvorsorge. "Die Bundesregierung hat mit dem Baukindergeld gerade eine Hilfestellung für junge Familien aufgelegt, die sich Eigentum zulegen wollen, um unter anderem auch privat vorzusorgen", sagte der Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Rostock. Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer lasse das Baukindergeld in MV zukünftig verpuffen.

Die CDU-Landtagsfraktion reagierte mit ungewohntem Sarkasmus auf die Kritik des früheren Landesparteichefs. "Wir sind aus Berlin nur politische Glanzleistungen gewohnt – egal ob es um Rückenwind bei Landtagswahlen geht, um Kommunikationsmeisterstücke wie den UN-Migrationspakt, um den Umgang mit freigeistigen politischen Spitzenbeamten, um eine Steuerpolitik, die mehr hält als sie verspricht, oder um das geräuschlose Abräumen koalitionsinterner Zwistigkeiten. In diesem Sinne bedanken wir uns vielmals für die unaufgeforderte Bewertung unserer politischen Performance", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Landtagsabgeordneten Torsten Renz, Marc Reinhardt und Sebastian Ehlers.

Die Fraktion Freie Wähler/BMV im Landtag forderte zusätzlich eine Regelung für Härtefälle aus den letzten Jahren. Die Linke ging noch weiter und sprach sich für ein rückwirkendes Inkrafttreten aus. "Warum bis zum Jahr 2020 warten?", fragte die kommunalpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion, Jeannine Rösler. Und: "Was ist mit laufenden Verfahren, was mit abgeschlossenen Planungen?" Auch diese Fragen müssten auf den Tisch.