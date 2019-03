Schulgesetz: Linke hält Verfassungsklagen für möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Kritik am Entwurf des neuen Schulgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern reißt nicht ab. Strittig bleibt unter anderem die Frage entstehender Mehrkosten für Kommunen als Folge des inklusiven Unterrichts mit mehr Personal. "Da die Landesregierung zusätzliche Kosten für die Kommunen bestreitet, deuten sich hier mögliche Verfassungsklagen an", sagte der Linke-Abgeordnete Peter Ritter am Donnerstag nach der Beratung des Gesetzes im Innenausschuss des Landtags in Schwerin. Ritter verwies auf das Prinzip der Konnexität, nach der das Land als Gesetzgeber verpflichtet ist, auch das Geld für kostenträchtige Vorgaben bereitzustellen. Das neue Schulgesetz soll noch vor dem Sommer beschlossen werden und zum Schuljahr 2019/2020 in Kraft treten.