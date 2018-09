Rückläufige Zahl bei Grundschullehramt-Studenten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Trotz des Lehrermangels an den Grundschulen des Landes sinken nach Angaben der Linken die Studierendenzahlen in Rostock. Sie seien von 853 im Jahr 2017 auf 790 im Jahr 2018 zurückgegangen, sagte der Linken-Landtagsabgeordnete Karsten Kolbe unter Berufung auf Angaben der Landesregierung im Bildungsausschuss des Landtags am Mittwoch. Zudem sei die Stellensituation in der Rostocker Grundschulpädagogik schwierig. Mit Blockseminaren in den Semesterferien würden die wegen Personalmangels in der Vorlesungszeit nicht angebotenen Seminare nachgeholt. Fraktionschefin Simone Oldenburg forderte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) auf, die Situation zur Chefsache zu machen. Das Bildungsministerium war am Nachmittag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.