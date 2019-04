Pegel sieht keine Möglichkeit für Reaktivierung der Südbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat Forderungen nach Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs auf der Südbahn zwischen Parchim und Malchow zurückgewiesen. Die Abbestellung des Zugverkehrs auf der wenig genutzten Strecke sei 2013 aus Kostengründen erfolgt. Die Mobilität in der Region werde seither mit deutlich preiswerteren Bussen sichergestellt. "Es gibt viele, auch nachvollziehbare Wünsche. Aber am Ende des Tages muss es auch bezahlt werden", sagte Pegel am Freitag im Landtag in Schwerin. Am Morgen hatte er sich schon den Fragen der Bürgerinitiative zum Erhalt der Südbahn gestellt, die vor dem Schloss in Schwerin demonstriert hatten.

In zwei Dringlichkeitsanträgen hatten sich Links- und AfD-Fraktion für den Bahnverkehr in der ländlichen Region stark gemacht, die allerdings keine Mehrheit fanden. Mignon Schwenke von der Linksfraktion erneuerte ihren Appell an die Landesregierung, für eine Reaktivierung der Bahnstrecke zu sorgen. Die Kosten dafür lägen bei knapp einer Million Euro im Jahr. Das Geld sei angesichts der hohen Rücklagen von rund 250 Millionen Euro vorhanden.

Dem hielt Pegel entgegen, dass das Finanzpolster erforderlich sei, um das Nahverkehrsangebot auf der Schiene im Land für die nächsten 15 Jahre sicherstellen zu können. Einerseits sei mit Kostensteigerungen von zwei bis drei Prozent zu rechnen, andererseits fahre der Bund seine Zuwendungen für den Bahnverkehr zurück.

Die Debatte war neu aufgeflammt, nachdem der Infrastruktur-Betreiber Regio Infra GmbH & Co. KG (RIG) im brandenburgischen Putlitz angekündigt hatte, die Trassen Parchim-Malchow und Plau am See-Güstrow über ein sogenanntes Stilllegungsverfahren aufgeben zu wollen. Damit droht auch der Abriss. Laut Pegel beläuft sich der Investitionsbedarf für die Strecke auf neun Millionen Euro.