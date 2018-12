Nachtragshaushalt und neues Kita-Gesetz Themen im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In der letzten Sitzungswoche des Jahres liegen dem Landtag in Schwerin zwei Gesetze mit spürbaren finanziellen Auswirkungen zur Abstimmung vor. Heute werden die Abgeordneten ihre Beratungen zum Nachtragshaushalt für den bereits beschlossenen Etat für 2019 beenden. Er sieht Zusatzausgaben in Höhe von knapp 73 Millionen Euro vor. Sie sollen durch Überschüsse aus dem Jahr 2017 finanziert werden und unter anderem der Digitalisierung und der Polizei zugute kommen.

Außerdem soll das neue Kita-Gesetz beschlossen werden. Es schreibt die sogenannte Geschwisterkindsregelung fest. Demnach müssen Eltern, die mehr als ein Kind in der Tagesbetreuung haben, von Januar an nur noch für das älteste Kind Beiträge zahlen. Die Kosten wurden mit 30 Millionen Euro beziffert.

Das Thema der Aktuellen Stunde zum Auftakt der Sitzung konnte die diesmal die oppositionelle Linke vorgeben. Sie plant unter dem Titel "An der Schwelle zum Wahljahr - Mecklenburg-Vorpommern gestalten und nicht nur verwalten" eine kritische Bilanz der Regierungsarbeit von SPD und CDU ziehen. Im Mai 2019 finden im Nordosten Kommunal- und Europawahlen statt.

Der Landtag wird am ersten von drei Sitzungstagen unter anderem auch über den Zustand der Radwege im Nordosten sowie die mögliche Einführung einer Reiterstaffel bei der Landespolizei debattieren.