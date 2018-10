MV-Wirtschaft wächst zu langsam: Linke macht Vorschläge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Wirtschaftspolitik der Landesregierung steht wegen schwacher Wachstumsraten in der Kritik. Mecklenburg-Vorpommern verliere mehr und mehr den Anschluss an die bundesweite Entwicklung, kritisiert die Linke. Auch im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Ländern habe sich der Nordosten in den letzten Jahren schlechter entwickelt, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. Sie forderte mehr Mut der Landesregierung in der Wirtschafts- und Förderpolitik.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft ist im ersten Halbjahr nur um ein Prozent gewachsen und damit deutlich langsamer als im Bundesdurchschnitt von 1,9 Prozent. Im wichtigen produzierenden Gewerbe war die Entwicklung laut Statistischem Landesamt sogar leicht rückläufig. Die Linke schlug unter anderem eine bessere Förderung für StartUps, mehr öffentliche Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Mobilität sowie höhere Löhne vor.