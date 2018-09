Linke will mehr Personal für den Datenschutzbehörde in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Linke unterstützt die Forderung nach mehr Personal für den Datenschutz in Mecklenburg-Vorpommern. "Der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller, hat in der Vergangenheit mehrfach dargelegt, warum seine Behörde einen erhöhten Personalbedarf hat. Grund ist unter anderem die Datenschutzgrundverordnung, die im Mai dieses Jahres in Kraft getreten ist", erklärte die Linken-Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler am Donnerstag nach Beratungen im Finanzausschuss.

Dabei habe der Landesrechnungshof deutlich gemacht, dass die Bemessung des Personalbedarfs eine politische Entscheidung sei. Vergleichbare Flächenländer wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt hätten schon vor Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung mehr Personal gehabt als die Behörde in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Müller haben die Anfragen bei seiner Behörde mit der neuen Verordnung rapide zugenommen.