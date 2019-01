Linke sieht erhebliche Defizite in der Schulpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Banzkow/Schwerin (dpa/mv) - Nach Überzeugung der Linken ist Mecklenburg-Vorpommern nicht gegen Probleme im Bildungssystem wie Lehrermangel, Unterrichtsausfall oder zu große Klassen gewappnet. "Die Landesregierung steht den gravierenden Mängeln weitgehend hilf- und ideenlos gegenüber. Ihre Lösungen erschöpfen sich weitgehend in Arbeitsgruppen und Modellprojekten", sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg am Donnerstag zum Abschluss der dreitägigen Winterklausur in Banzkow bei Schwerin. Größte Herausforderung sei die Gewinnung von Lehrkräften, da nicht nur altersbedingt ausscheidende Pädagogen ersetzt, sondern zusätzlich Lehrer gewonnen werden müssten. Oldenburg verwies auf Berechnungen, wonach 280 Extra-Lehrer erforderlich seien, um der gestiegenen Zahl von Schülern gerecht zu werden. 400 Pädagogen seien nötig, um den Unterrichtsausfall merklich zu senken, und 80 Stellen für Mentoren in der Referendarsausbildung.