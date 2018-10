Linke: Rasche Reaktionen auf Schwund im Lehramtsstudium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Als Reaktion auf die jüngste Untersuchung zu Studienabbrechern unter Lehramtsstudenten in Rostock und Greifswald will die oppositionelle Linke Studienvorbereitung und -organisation zum Thema im Landtag machen. "Anstatt die nächste Arbeitsgruppe einzusetzen, sollte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) endlich handeln. Der Befund ist klar, die Lösungen liegen auf der Hand", sagte Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg am Montag in Schwerin. Für die Landtagssitzung am Mittwoch kündigte sie einen Dringlichkeitsantrag an. Der in der Vorwoche von Hesse vorgestellten Studie zufolge halten in Greifswald nur 15 Prozent und in Rostock 30 Prozent der Studierenden mit Berufsziel Lehrer an der Regionalen Schule bis zum zehnten Semester durch. Fast die Hälfte der Studenten streicht demnach schon in den ersten drei Semestern die Segel.