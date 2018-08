Linke eröffnet politischen Herbst mit Klausurtagung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Linksfraktion des Landtags eröffnet den politischen Herbst heute mit einer Klausurtagung in Berlin. Neben Besuchen der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns, des Bundestags und des Bundesrats sind auch Gespräche mit der Linksfraktion des Berliner Abgeordnetenhauses geplant. Themen sind dabei Kinderarmut, Wohnen und Städtebau sowie Inneres. Auch wenn die Probleme und Herausforderungen in einem Ballungszentrum wie Berlin und in einem dünn besiedelten Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern verschieden seien, sei es wichtig, gemeinsam über Strategien zu beraten, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. Auch die SPD-Fraktion geht in Klausur. In Göhren-Lebbin soll es von Mittwoch bis Freitag unter anderem um die Zukunft des Tourismus in MV gehen.