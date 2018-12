Kein Vorstoß für 0,0-Promille am Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Trotz des hohen Anteils an alkoholbedingten Unfällen wird Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat keine Initiative für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr starten. Ein entsprechender Antrag der Fraktion Freie Wähler/BMV fiel am Freitag im Landtag in Schwerin durch. "Die Mehrheiten in der Länderkammer sind nicht da", sagte der CDU-Abgeordnete Dietmar Eifler. Das müsse man zur Kenntnis nehmen, auch wenn man es nicht akzeptiere. Neben den Regierungsfraktionen SPD und CDU stimmte auch die AfD gegen den Antrag der Freien Wähler/BMV. Deren Abgeordnete Christel Weißig hatte in der Debatte darauf verwiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr bei 6,3 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Toten der Verursacher betrunken war. Der Anteil liege somit deutlich höher als im Bundesdurchschnitt, der 4,4 Prozent betragen habe.