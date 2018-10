Kampf gegen Funklöcher: Waldmüller wirbt bei Unionskollegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern findet bei ihren Bemühungen zur Beseitigung von Funklöchern im Handy-Netz Unterstützung auch in anderen Bundesländern. Wie der Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller am Montag mitteilte, stellten sich die wirtschaftspolitischen Sprecher der Unions-Fraktionen bei einem Treffen im baden-württembergischen Friedrichshafen gemeinsam hinter die Forderung nach einem nationalen Roaming. Dem EU-Modell für Auslandstouristen folgend, soll damit auch für einheimische Nutzer in Deutschland die wechselseitige Nutzung der Sendemasten verschiedener Mobilfunkbetreiber ermöglicht werden, ohne dass Zusatzkosten entstehen.

"Nicht nur Mecklenburg-Vorpommern sondern viele weitere Flächenländer sind übersät mit Mobilfunklöchern. Ursächlich ist der Bevölkerungsbezug der Mobilfunkbetreiber beim Netzausbau. Dieser benachteiligt Mobilfunknutzer in ländlichen Regionen systematisch", erklärte Waldmüller. Weil die Nutzerfrequenz in dünn besiedelten Gebieten geringer ist als in Städten, werden dort auch weniger Funkmasten errichtet. Nationales Roaming sei somit "Erste Hilfe" gegen Funklöcher, sagte der CDU-Politiker. Für eine rechtssichere Lösung sei der Bund gefragt. In der Länderkammer liege dazu eine Initiative aus Sachsen-Anhalt vor, für die nun eine Mehrheiten organisiert werden müsse.